Sanem y Can, Novela Turca Cap 52: Emre se enfrentará a Aylin para no perder el amor de Leyla

¡Sus decisiones traerán grandes consecuencias! Emre ha decidido terminar con Leyla. Un golpe devastador para la hermana de Sanem. Ella intentará buscar consuelo en su mejor amigo Osman, alimentando así los celos de Emre. Pese a las amenazas de la malvada Aylin, Emre no cederá más a sus chantajes y hará hasta lo imposible para poder recuperar el amor de Leyla aunque todo podría ser demasiado tarde.

Además, el miedo de Sanem le llevará a tomar una radical decisión que cambiará el destino de su relación con Can para siempre…. ¿Podrá Emre recuperar el amor de Leyla? ¿Qué decisión tomará Sanem y cómo cambiará su relación con Can?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

La malvada Aylin no podía controlar más sus celos y amenazó a Emre para que dejara a Leyla. Él debió escoger entre el amor a su hermano Can o el amor hacia Leyla. “Dejarás a Leyla o mañana se lo contaré todo”, le advirtió su exenamorada al hermano de Can. La decisión le rompió el corazón a Leyla.

Por otra parte, Sanem debió enfrentar el momento más difícil de su relación con Can. Ella debió confiar en la fidelidad de Can en medio de un nuevo escándalo que vinculó a Can con otra mujer.

