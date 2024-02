Sanem y Can, Novela Turca Cap 51: ¿Emre le romperá el corazón a Leyla por las amenazas de Aylin?

¡Sacrificarán todo por amor! Leyla y Emre están más enamorados que nunca. Sin embargo, su historia de amor podría estar muy cerca de terminar. La malvada Aylin no podrá controlar más sus celos y pondrá a Emre en un terrible dilema. Él deberá escoger entre el amor a su hermano Can o el amor hacia Leyla. Solo una relación podrá ser salvada, mientras que la otra deberá ser sacrificada.

En el reciente avance se observa que Leyla amenaza a Emre, luego de verlo muy cariñoso con Leyla. “Dejarás a Leyla o mañana se lo contaré todo”, le advierte su exenamorada al hermano de Can. La decisión que tome, podría romperle el corazón a Leyla.

Por otra parte, Sanem deberá enfrentar el momento más difícil de su relación con Can. Ella deberá confiar en la fidelidad de Can en medio de un nuevo escándalo que vincula a Can con otra mujer…. ¿Podrán Can y Sanem salvar su relación en medio de terribles amenazas?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

A pesar de los grandes intentos de Sanem y Can por mantener en secreto su relación, la malvada Aylin lo hizo público. Aylin siguió a Can y Sanem para fotografiarlos cuando ellos estaban demostrándose todo su afecto. Estas imágenes las envió a la prensa y todos conocieron la relación sentimental de ambos.

