Sanem y Can: Hoy los protagonistas de la historia se verán por primera vez cara a cara

Sanem y Can: Un amor imposible se sumó ayer a las filas de novelas turcas de Latina Televisión. El nuevo drama cuenta la historia de dos jóvenes con distintas clases sociales que cruzan sus caminos en un evento empresarial, desde ese momento sus vidas y las de quienes los rodean se verán transformadas.

¿Qué sucedió en el episodio de ayer de “Sanem y Cam” ?

En su primer episodio, la novela sorprendió con el inesperado beso entre los protagonistas. La romántica escena se dio cuando Sanem, estando en la fiesta de la empresa, se confunde de auditorio e ingresa a una sala oscura donde por error se da un beso con Can. “¿A quién acabo de besar? Su aroma es muy diferente, como a flores silvestres”, dijo Can luego de darse cuenta que no era su novia a quien besó.

Además, Can se enteró de que su padre tiene una grave enfermedad y dejará la empresa familiar. “Mañana tu padre se marcha a ese viaje en barco, pero no se va de viaje… está mal. Tiene los pulmones inflamados, es bastante grave, pero van a tratarlo”, le reveló Metín, abogado del padre de Can.

¿Qué sucederá hoy en “Sanem y Cam”?

La vida de Can dará un giro inesperado. Tras la ausencia de su padre Aziz Divit, el protagonista deberá hacerse cargo de la empresa, donde por primera vez conocerá cara a cara a Sanem; sin embargo, el encuentro se dará de una manera muy particular.

“¿Quién es Can? No lo conozco, es mi jefe pero no lo he visto ni una sola vez”, se le escucha decir a Sanem en el reciente avance. Pero la joven mujer no contó con que su nuevo jefe estaría detrás suyo y escuchó cada uno de sus reclamos.

