Sanem y Can, capítulo 9 EN VIVO: Can Y Sanem están cada vez más cerca de enamorarse

En el episodio de hoy, una sorpresiva visita promete cambiarlo todo. Can, Sanem y toda la agencia recibirá la inesperada visita de una auditoría que pondrá en riesgo el funcionamiento de la empresa. Aunque Sanem hará su mayor esfuerzo por evitar que la compañía se meta en problemas, Deren Keskin minimizará su trabajo.

Sanem convertirá el almacén en una área recreativa para los trabajadores; sin embargo Deren menospreciará su esfuerzo. “Me parece poco sofisticado y no, no se lo enseñaremos a los auditores”, le dijo Deren a Sanem en el reciente avance. Estas palabras harán sentir mal a la joven, pero Can la consolará. Cada vez ambos están más cerca de enamorarse.

Mira EN VIVO el capítulo 9 de “Sanem y Can”

¿Qué pasó ayer 20 de diciembre en Sanem y Can?

Arzu Taş Tas le pidió a Can pasar la noche en su casa. Al escuchar esta petición Sanem no quiso dejar solo a su jefe; sin embargo, la modelo Arzu Taş se metió en la conversación diciéndole: “Ya puedes irte a casa pero si me preparas un jugo de verduras antes, te lo agradeceré… tengo mucha hambre”.

Esta orden enfureció a Sanem, quien le preparó el mencionado jugo verde con fresas, fruto al que es alérgico Arzu Taş. Aunque Sanem se arrepintió de lo que estaba haciendo, la modelo ingresó a la cocina y se tomó la bebida, provocando que minutos más tarde se intoxicara frente a Can. “Mi cara …esa bruja le puso fresas al jugo”, exclamó Arzu Taş mientras se tapaba el rostro.