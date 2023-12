Sanem y Can, capítulo 7: Can salva la vida de Sanem, evitando que resbale por un acantilado

En el episodio de hoy de “Sanem y Can”, los protagonistas se acercaron más en su intento de cumplir la malvada misión que le encomendó Emre. Montando bicicleta, ambos personajes fueron al bosque en busca de Arzu Tas. A pedido de Sanem hicieron una parada en un acantilado, donde la joven casi cae al vacío.

Sanem se encontraba contándole una pequeña historia a Can, sin darse cuenta la joven dio un paso en falso y estuvo a punto de perder la vida. Para su suerte, Can la sostuvo fuertemente y ambos se quedaron mirándose a los ojos, despertando sentimientos profundos el uno por el otro. “Creo que deberíamos de regresar, antes de que nos pase algo”, dijo Can antes de soltarla.

¿Qué sucederá en el episodio 8 de “Sanem y Can”?

Los celos serán el tema central del episodio de mañana. Can no soportará que Sanem le diera su número de teléfono a un hombre extraño y le reclamará por ello. “Sanem si quieres intercambiar teléfono me parece bien, pero no lo hagas ahora. Estás trabajando” le recrimina Can a Sanem en el reciente avance.

Por otro lado, Sanem se mostrará incómoda luego de escuchar que Arzu Tas se quedará a dormir en la casa de Can. La joven no estará dispuesta en dejar a su jefe solo con la modelo. “Has trabajado mucho todo el día tú, vete a descansar, es todo por hoy” le dice Can a Sanem quien responde: “Si es lo que quiere me iré, sino dígamelo”.

