Sanem y Can, capítulo 6 EN VIVO: Sanem deberá estropear los planes de Can

No te pierdas ningún detalle de la nueva novela de Latina que promete cautivarte. El nuevo drama cuenta la historia de dos jóvenes con distintas clases sociales que cruzan sus caminos en un evento empresarial, desde ese momento sus vidas y las de quienes los rodean se verán transformadas.

Nuevamente, Sanem se verá en un callejón sin salida. Tras haber ganado su primer cliente para la agencia, Can se verá perjudicado por los malévolos planes de Emre y Aylin. Ambos personajes estropearán la firma del contrato, enviando a Sanem para que impida el encuentro entre Can y Arzu Tas.

“No permitas que hable con Arzu Tas, mi hermano no puede conseguir la campaña…No dejes que se encuentren, que no llegue al hotel”, le dice Emre a Sanem en el reciente avance. “Cómo voy a convencerlo de algo así, estoy al borde de la locura señor Emre”, responde Sanem, quien no tiene más opción que cumplir lo que le ordena el hermano menor de Can.

¿Qué sucedió el viernes 15 de diciembre en Sanem y Can?

En el reciente episodio, pese a las conspiraciones orquestadas por su hermano Emre y la malvada Aylin, Can recibió una buena noticia: ganó el primer cliente de la agencia bajo su dirección. Este gran anuncio alegró a todos los trabajadores de la agencia; sin embargo, provocó la ira de su hermano menor y Aylin.

El triunfo de la agencia llevó a una gran celebración que le permitió a Can y Samem conocerse más a fondo, dándose cuenta de que son más parecidos de lo que ellos creen. Pero en medio de toda felicidad, la fiesta se salió de control, poniendo en aprietos a Sanem, quien tuvo un pequeño accidente en la piscina.

