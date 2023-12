Sanem y Can Capítulo 5 EN VIVO: Sanem se verá obligada a cumplir su trato con Emre

No te pierdas ningún detalle de la nueva novela de Latina que promete cautivarte. El nuevo drama cuenta la historia de dos jóvenes con distintas clases sociales que cruzan sus caminos en un evento empresarial, desde ese momento sus vidas y las de quienes los rodean se verán transformadas.

En el adelanto del capítulo 5 de la novela turca “Sanem y Can”, luego de ayudarla económicamente para solventar los gastos de la familia, Sanem no puede escapar del trato que tiene con el malvado Emre. El hermano menor de Can obligará a la joven a seguir espiándolo para que no concrete los proyectos de la empresa. Sin embargo, sus planes no le resultarán.

“La campaña es nuestra, ganamos el proyecto”, se le escucha decir a una de las trabajadoras de la empresa en el reciente avance. Ante esta noticia, Samen le comentó a Emre no querer continuar siendo su aliada; sin embargo, Emre se negó a romper el acuerdo. “Me es imposible continuar con esto” dice nerviosa Samen a Emre, quien responde: “¿Tengo que recordarte cada minuto nuestro trato?”.

¿Qué sucedió el jueves 14 de diciembre en Sanem y Can?

En el capítulo de ayer, Sanem acompañó a Can a la imprenta de su amigo Akif. En el lugar, el excompañero de escuela pensó que ambos personajes estaban comprometidos. “Y qué hay de ustedes, ¿ya tienen planes para boda?… Vi el anillo y pensé que ustedes estarían comprometidos”, dijo Akif. Ante esta confusión, Can respondió: “Sanem trabaja en la empresa, derecho vinimos a imprimir un trabajo”.

Además, Sanem y Can pasaron un largo rato juntos trabajando en los diseños para la presentación de la campaña de la empresa. Sin embargo, la joven se vio obligada a enviar fotos de los diseños a Emre, quien junto a su novia Aylin. “Aylin no copies todo el proyecto, ¿sí? Hazle cambios”, le dice Emre a Aylin con el fin de que presente la propuesta antes que su hermano.

