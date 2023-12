Sanem y Can, capítulo 13: Sanem podría confesarle a Can que Osman es su novio falso

¡Es el momento de grandes confesiones! Sanem no podrá ocultar más sus verdaderos sentimientos y estará decidida a contarle toda la verdad. Por una parte, ella buscará ponerle fin a su acuerdo con Emre y dejar así de ser la espía del hermano menor de Can. Por otra parte, y siguiendo los consejos de su mejor amigo Osman, Sanem buscará confesarle a Can que su supuesto compromiso con Osman es falso.

Sin embargo, todo podría ser demasiado tarde. Los celos de Aylin hacia Sanem ocasionarán una terrible situación ya que la malvada Aylin revelará una noticia bomba que pondrá en peligro la reputación de Can por los celos. ¿Podrá Sanem confesarle a Can que lo ama en secreto antes que sea demasiado tarde?

¿Qué pasó en el episodio 12 de “Sanem y Can”?

En el campamento motivacional de la empresa, Sanem presentó a su mejor amigo Osman como su prometido. Esta supuesta ‘confirmación’ de su noviazgo dejó asombrado a todos los trabajadores de la agencia, en especial, a Can, quien no creyó que fuera verdad el compromiso de Sanem.

Al ver ingresar a su supuesto ‘prometido’, Sanem fingió saltar de la emoción y saltó para abrazarlo. “Osman, mi amor, cómo estás…le presento a mi novio Osman”, dijo Sanem frente a su jefe Can. “El prometido Osman”, agregó la hermana de Sanem”. “El señor Can es nuestro jefe”, afirmó la joven.

