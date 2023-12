Sanem y Can, capítulo 10: Can Y Sanem están cada vez más cerca de enamorarse

¿El amor finalmente triunfará? Una ceremonia de lujo revelará el lado más dulce y bello de Sanem que dejará a más de uno sorprendidos. No solamente can quedará completamente cautivado, sino también Enzo Fabri, un nuevo personaje que se enamorará de Sanem a primera vista.

Enzo buscará por todos los medios conquistar a Sanem sacando a relucir los celos de can. Mientras que Sanem se encontrará en un nuevo dilema: aceptar los cortejos de Enzo o revelarle sus verdaderos sentimientos a can. Por su parte, can no podrá ocultar más sus sentimientos y buscará separar a Sanem de Enzo, a pesar de que esta decisión podría costarle una fortuna a su empresa

Mira el capítulo 10 de “Sanem y Can”

¿Qué pasó ayer 21 de diciembre en Sanem y Can?

Can encontró a Sanem en la calle y le ofreció llevarla a su casa. Al dejarla se percató que la joven le reclamaba al hombre que le quitó la tienda a su padre; por ello, Can piensa tomar acción para hacer justicia. “Metin, la familia de Sam tenía una tienda y parece que los engañó… ¿puedes averiguar? ¿Me ayudarás?” le dice Can a Metín, quien es abogado de la compañía.

Sanem deslumbró con su belleza e inteligencia a los directivos de una asociación de mujeres, siendo escogida como la modelo de su campaña. “Necesitamos una voluntaria para que sea la modelo de la campaña y ayer cuando llegaste a la imprenta, la gente de la asociación te vio y quiere que seas tú”, le dijo Metín, abogado de la compañía de Can.