Sanem y Can: ¿Can descubrirá que Sanem es la mujer del apasionado beso en la oscuridad?

Sanem y Can es la nueva novela de Latina que ha causado gran intriga en los televidentes. En el segundo capítulo se dieron inesperados giros dentro de la historia como la partida del padre de Can para poder recuperarse de su delicada enfermedad. El protagonista deberá liderar la empresa familiar y esto despertará un duro resentimiento de parte de su hermano menor Emre.

Además, Sanem en su segundo día de trabajo conoció a su jefe Can. Ambos personajes se vieron las caras por primera vez, luego de haberse dado un apasionado beso en la oscuridad. “¿Quién es Can? No lo conozco, es mi jefe pero no lo he visto ni una sola vez”, dijo Sanem, sin saber que su nuevo jefe estaba detrás suyo.

¿Qué sucederá hoy en Sanem y Can?

Sin pensarlo, Sanem se convertirá en la aliada del hermano menor de Can, Emre. Este personaje está decidido a sabotear los planes del protagonista como nuevo jefe de la empresa familiar. Por ello, hará que la inocente Sanem se vea obligada a recuperar un importante documento de la organización en la mismísima casa de Can.

En plena misión, Sanem será atrapada por Can. Este apasionante momento podría cambiarlo todo, ya que Can reconocerá el perfume de la desconocida mujer que besó apasionadamente en la oscuridad. ¿Descubrirá Can que Sanem es la misteriosa chica de la que ha quedado completamente enamorado?

Pasión, romance y diversión se verán en “Sanem y Can: Un amor imposible”. No te lo pierdas de lunes a viernes desde las 5:00 p.m.