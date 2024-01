Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 34: Can pondrá fin a su relación con Sanem

¡La última oportunidad para el amor! Can ya no soporta más la situación. Las indecisiones y desamor de Sanem, le harán cambiar de opinión. Ahora, él estará dispuesto a ponerle fin a su relación con Sanem tras sentirse no correspondido por el amor de su vida. Por otra parte, Emre y Aylin estarán dispuestos a todo con tal de separar a Sanem de Can.

Esta vez buscarán exponer todas sus mentiras ante Can para así tirar abajo su reputación por completo. Mientras que Sanem lo arriesgará todo por amor una última vez. Ella intentará sorprender a Can por completo y sellar así su amor para siempre…. ¿Será esta la última oportunidad de Sanem y Can para que triunfe el amor?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Can descubrió que ella es la misteriosa escritora llamada “Pájaro Soñador”, quien se convirtió en la responsable de la próxima gran campaña de la agencia. Sanem recibió las felicitaciones y el apoyo de todos, pero no de Can. Él continuó resentido por la decisión de Sanem de ponerle fin a su relación.

