Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 33 EN VIVO: El futuro de Sanem podría cambiar rotundamente

¡¿Sanem será despedida?! Una gran alegría podría traerle la tristeza más grande a Sanem, ya que su secreto será completamente revelado. Can descubrirá que ella es la misteriosa escritora llamada “Pájaro Soñador”, quien se convertirá en la responsable de la próxima gran campaña de la agencia. Sanem recibirá las felicitaciones y el apoyo de todos, pero no de Can. Él continuará resentido por la decisión de Sanem de ponerle fin a su relación.

Ahora Sanem tendrá que tomar la decisión más difícil de todas: perseguir sus sueños como la nueva creativa de la agencia o abandonarlo todo y evitar hacerle más daño a Can. Una decisión que pondrá en riesgo su permanencia en la agencia, pero sobre todo en el corazón de Can.

Mira AQUÍ Sanem y Can EN VIVO

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Sanem y Can estuvieron más alejados que nunca. Él no entiende cómo la mujer que días atrás le declaró su amor ahora no quiere formalizarlo. Una situación que no solo está afectando su relación personal sino también la del trabajo. Esta difícil situación, llevó a Sanem a contarle toda la verdad a su mejor amigo Jey Jey, quien no es capaz de manejar la situación y empezó a levantar las sospechas de toda la agencia.

Por otra parte, Sanem volcó su tristeza en inspiración. Así, ella concentró toda su energía en participar en el nuevo concurso de su agencia que cambiaría su situación en el trabajo para siempre.

Pasión, romance y diversión se verán en “Sanem & Can: Un amor imposible”. No te lo pierdas de lunes a viernes desde las 4:00 p.m.