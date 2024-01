Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 30: Sanem y Can ya son enamorados

¡¿El amor triunfó?! Sanem y Can finalmente están juntos y más enamorados que nunca. Sin embargo, las dudas empezarán a poner en riesgo su temprana relación. Sanem no podrá creer que el tan ansiado sueño se haga realidad e intentará alejarse lo más posible de Can para poder procesar esta nueva experiencia.

Por su parte, Can intentará demostrarle a Sanem que su relación es real y auténtica, por lo que Sanem no debe tener miedo en abrir por completo su corazón … ¿Podrá Sanem entregarse al amor de Can?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

La celebración del cumpleaños de Polen trajo grandes sorpresas que lo cambiaron todo. Por una parte, un malentendido provocado por Guliz ocasionó que Sanem desista de ir a la celebración al enterarse de que la ex enamorada de Can regresó a vivir con él, pues se habían reconciliado. Esta supuesta noticia no solo tomó por sorpresa a Sanem sino que acabó con cualquier esperanza de que Can y ella puedan estar finalmente juntos.

Sin embargo, Can al descubrir que Sanem no iba a asistir a la fiesta, y que se encontraba en la ópera donde se dieron su primer beso por accidente, decidió ir tras ella para declararle todo su amor. Así, Sanem y Can por fin tuvieron la oportunidad de cristalizar el momento que tanto esperaban: el primer beso de ambos como novios. Un evento que los unirá para siempre.

