Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 28 EN VIVO: No te pierdas el romántico primer beso de Sanem y Can 

¡El momento que todos esperaban ha llegado! La celebración del cumpleaños de Polen promete traer grandes sorpresas que cambiarán todo en tu novela favorita. Por una parte, un malentendido provocado por Guliz ocasionará que Sanem desista de ir a la celebración al enterarse que la ex enamorada de Can regresará a vivir con él pues se han reconciliado. Esta supuesta noticia no solo tomará por sorpresa a Sanem sino que acabará con cualquier esperanza de que Can y ella puedan estar finalmente juntos.

Por otra parte, Can al descubrir que Sanem no asistirá a la fiesta, y que se encuentra en la ópera donde se dieron su primer beso por accidente, decidirá ir tras ella para declararle todo su amor. Así, Sanem y Can por fin tendrán la oportunidad de cristalizar el momento que tanto ambos esperaban: el primer beso de ambos como novios. Un evento que promete unirlos para siempre.

Mira AQUÍ tu novela turca favorita “Sanem y Can” vía Latina Televisión

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Cuando todo parecía destinado para ser felicidad en la vida de Sanem y Can, Polen apareció nuevamente para darle un ultimátum a Can en el día de su cumpleaños: rescatar su relación de años o terminar para siempre. Sanem descubrió el plan de Polen y esta vez no renunció al amor de Can.

Pasión, romance y diversión se verán en “Sanem & Can: Un amor imposible”. No te lo pierdas de lunes a viernes desde las 4:00 p.m.