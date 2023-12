Hoy Sanem y Can pasarán un agradable momento juntos que despertará sentimientos en la joven

Hoy Sanem no tendrá escapatoria. Emre tendrá un nuevo plan para convencerla de que su hermano Can es el verdadero traidor. “Tienes que ayudarme, debemos evitar que Can consiga nuevos proyectos, es por el bien de la empresa”, le dice Emre a Can. Aunque Sanem se negará a aceptar tal acusación, no tendrá otra salida que confiar en Emre y seguir espiando todos los planes de Can.

Sin embargo, un inesperado pero divertido viaje en conjunto mostrará el lado más romántico y dulce de Can a los ojos de Sanem. Este pequeño tiempo que pasarán juntos de camino a la empresa, despertará sentimientos en la joven. ¿Será que empezará la historia de amor entre ambos protagonistas?

¿Qué sucedió el miércoles 13 de diciembre en Sanem y Can?

En el capítulo de ayer, Sanem se convirtió en la aliada del hermano menor de Can, Emre. Por tal motivo, se vió obligada a recuperar un importante documento de la organización en la mismísima casa de Can. En plena misión, la joven fue descubierta por Can, quien reconoció el aroma de la misteriosa persona que besó en la fiesta de la empresa.

Tras ser atrapada, Can le preguntó a Samen qué hacía dentro de su casa. La joven mintió, respondiendo que olvidó una pertenencia en la prenda de su hermano Emre: “Emre me dio las llaves… por accidente le tiré el café encima, entonces me pidió que llevara el saco a la tintorería, pero olvidé algo en uno de los bolsillos”, dijo Sanem.

