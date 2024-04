Tierra Brava Capítulo 131: Gabrieli Moreira es eliminada y Luis Mateucci se convierte en semifinalista

El último Duelo de Eliminación llegó a su final con un claro ganador: Luis Mateucci. El argentino dejó fuera de la competencia a su compañera Gabrieli Moreira, quien se queda con el quinto lugar.

Ambos participantes estuvieron a la par hasta el ultimo tramo de la competencia en la arena. Sin embargo, la brasilera no logró encajar bien las piezas y el argentino le tomó ventaja.

Al ver su derrota, Gabrieli se echó a llorar en la arena y Fabio Agostini corrió a consolarla.

Una ve calmados, ambos duelistas dieron sus comentarios frente a las cámaras. El primero en hablar fue Luis: “Gabrieli me puso en aprietos. Ahí me tuvo. Yo de verdad me saco el sombrero por ella. La quiero felicitar. Es una guerrera de cojones”.

En tanto, Gabrieli se despidió así: “Bueno, primero quiero agradecer a todos por aplaudirme. De verdad me siento muy orgullosa de haber terminado la prueba. De no hacértelo fácil, te dije que no sería fácil. Estoy emocionada porque soy muy competitiva y de verdad quería salir semifinalista porque era bueno tener a dos mujeres. Estoy orgullosa de mí porque cuando vi la prueba al inicio dudé de mí y de verdad hace mucho tiempo no dudaba de mí. Cuando vi que tenía las barras, dudé de mí, no lo quería hacer. Saqué fuerzas, no sé de dónde, creo que de mi mamá de lejos”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.