Tierra Brava Capítulo 130: Gabrieli se disculpa con Fabio Agostini y espera una reconciliación

Gabrieli Moreira no desea alejarse del todo de Fabio Agostini. La brasileña aprovechó una actividad de la casa-hacienda para intentar acercarse a él nuevamente. “Hola, cabeza de Alien. Gracias por todo. Lamento mucho la forma que nuestra historia terminó. Que todo te vaya bien, te extrañaré”, fue lo que escribió.

Fabio Agostini se quedó atónito, pues no esperó esta reacción por parte de la ‘Garota’. Además, no se quedó callado y decidió responder a su mensaje. Pero antes, la brasileña recalcó algo más: “Es una pérdida de tiempo estar peleando aquí adentro, porque nos queremos mucho, eres la persona que más me importa en este país. Te amo”, comentó.

“Ojalá pudiéramos tener una linda amistad, por desgracia no es el momento”, fue la respuesta del español. Gabrieli aceptó las palabras de Fabio y entendió que lo mejor por ahora es estar separados.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.