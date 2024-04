Tierra Brava Capítulo 130: Mateucci decidido a eliminar a Gabrieli, pero algo lo aterra, ¿qué es?

Cada vez falta menos para que Tierra Brava llegue a su fin, las llaves de los cuartos de final ya están llegando a su fin. Luis Mateucci está pronto a enfrentar a Gabrieli Moreira en un duelo que podría definir al campeón de la casa-hacienda. El argentino está a la expectativa de lo que puede suceder y manifestó su deseo por salir victorioso.

Mautecci se encontraba hablando con ‘La Botota Fox’ en la cocina y reveló lo siguiente: “Lo único que quiero es eliminarla. No te voy a mentir, que también estoy un poco asustado”, expresó. Sin embargo, también confesó que tiene un dolor que podría hacer que no dé su 100% y eso es lago que lo aterra. “Esto no me deja apretar, mira como tengo la mano todavía”, expresó.

“Si me llego a tironear, ahí es donde tengo la caga… yo”, añadió ante la sorpresa de la personalidad chilena. Finalmente, dejó toda su suerte al destino. “Si me toca, me toca”, sentenció.

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.