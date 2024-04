Tierra Brava Capítulo 128: Luis Mateucci revela estar arrepentido por tener una relación con ‘La Chama’

En los primeros episodios de Tierra Brava, Luis Mateucci y Alexandra Méndez mantuvieron una relación que se interrumpió con la llegada de Daniela Aránguiz. El argentino tiene sentimientos muy fuertes por la chilena y no dudó ni un segundo en retomar lo que en algún momento tuvo con Dani. Sin embargo, ella le pidió explicaciones de lo que pasó con la venezolana.

En vista de ello, la picante pregunta que le plantearon a Mateucci estuvo relacionada con lo que vivió con ‘La Chama’ dentro de la casa-hacienda. “Sí, me arrepiento, pero me arrepiento de haber confundido las cosas. No de mi relación de partners. Yo he sentido muchas cosas muy bonitas por la Dani siempre”, contestó.

Asimismo, narró que le hubiera gustado que su amistad con ella dure más en vez que tener una especie de relación amorosa. “Haber jugado con sus sentimientos, porque también me hecho al culpa de no dejar las cosas claras”, acotó.

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.