Tierra Brava Capítulo 130: Fabio Agostini se niega a tener cualquier tipo de relación con Gabrieli  

Fabio Agostini sigue mortificado con Gabrieli Moreira por darle su apoyo a ‘La Botota Fox’ en el duelo de eliminación. El español decidió alejarse de ella por completo, pues se dio cuenta que no puede mantener una amistad con su expareja. A pesar de esto, Gabrieli aún desea acercarse al modelo e intentar que recuperar su amor.

Ambos se encontraban sentados cerca de la casa-hacienda y decidieron tener una profunda conversación en la que aclararon cualquier tipo de duda que todavía tenían pendiente. “Pero estaba bromeando, también estaba gritando vamos Fabio”, se justificó la brasileña.

“Contigo no se puede ser amigos, te lo digo bien. Me he dado cuenta, quise tener una amistad”, resaltó Fabio Agostini ante la expresión cabizbaja de la brasileña. “Esto lo hemos vivido un montón de veces… Otra vez en tus celos y tus cosas”, sentenció.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.