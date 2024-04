Tierra Brava Capítulo 128: ¿Gabrieli se arrepiente de sacrificarse por Fabio Agostini? Esta fue su contundente respuesta

Los competidores de Tierra Brava recibieron al visita de Matías, quien trajo consigo unas preguntas muy picantes por parte de los fanáticos del programa. Cuando llegó el turno de Gabrieli todo se tornó muy tenso, pues no esperó que tendría que responder la siguiente cuestión: “¿Te arrepientes de haber dado todo por fabio?”.

La brasileña no demoró mucho en hablar y manifestó lo que salió de lo más profundo de su corazón. “No, no me arrepiento, porque cuando uno siente cosas de verdad. No se arrepiente nunca de sus sentimientos”, comenzó diciendo.

Sin embargo, también recalcó que tal vez es algo que no volvería a hacer por nadie más, pues no está muy contenta con la situación. “Así que pensaba que iba a pasar otra cosa, pero no. A lo mejor uno saca experiencias de eso, para la próxima no ser tan tonta”, resaltó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.