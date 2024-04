Tierra Brava Capítulo 122: Luis Mateucci se arrepiente de mal recibimiento a Dani Aránguiz

Antes de encerrarse en la casa-hacienda de “Tierra Brava”, se conoció que el participante Luis Mateucci había terminado su relación con Daniela Aránguiz. Y, una vez dentro del programa, se le relacionó con Alexandra Méndez, más conocida con La Chama.

Pero, lo que nunca Mateucci esperó fue ver a Dani Aránguiz dentro de la casa-Hacienda. Por eso, su entrada le ocasionó molestia. Pero no solo eso, sino que la chilena encontró a su ex pareja en una situación comprometedora con La Chama.

Por eso, en el capítulo 122 de “Tierra Brava”, Mateucci confesó que le dio una “bienvenida” de la cual ahora se avergüenza. “Me arrepiento de no haberla recibido como se merecía, me arrepiento de no haber actuado como se merecía, me arrepiento de un montón de cosas. Un mal momento”, dijo el modelo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.