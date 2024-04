Tierra Brava Capítulo 121: Daniela Aránguiz se niega a competir contra Luis Mateucci y es eliminada

Tierra Brava está cada vez más cerca del final. Por este motivo, los participantes hacen su mejor esfuerzo para llevarse el título. Ahora los enfrentamientos son más difíciles y los duelos entre equipos terminaron. Daniela Aránguiz se tiene que enfrentar con Luis Mateucci por la permanencia dentro de la casa-hacienda. Sin embargo, la chilena sorprendió al negarse.

“Yo hoy día no voy a competir. Tampoco podría competir. Luis quiere que gane yo”, comenzó diciendo ante la sorpresa de la presentadora. “De los dos, la única persona que tiene la posibilidad de ganar este reality es él”, sentenció.

Finalmente, tenía que confirmar sus palabras para que no queden dudas. “Yo abandono este duelo, porque sé que Luis no va a competir conmigo, que me va a dejar ganar. Así que este triunfo es suyo”, expresó. Con esto, se convirtió en la nueva eliminada.

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.