Fabio Agostini: Así terminó su cuerpo tras vencer a Mateucci en circuito extremo de Tierra Brava

Fabio Agostini se coronó como el flamante ganador de Tierra Brava. El canario estuvo en una convivencia extrema con otros participantes durante meses, donde no sólo el cansancio era físico, sino que también mental. Sin embargo, pudo salir adelante y se ganó su boleto a la gran final junto a Luis Mateucci. Los dos capitanes protagonizaron un duelo de infarto.

El español y el argentino estuvieron codo a codo hasta que finalmente el líder de “Pequeños Gigantes” sacó una importante ventaja. Desde ese preciso instante, todo se volcó a su favor y comenzó a avanzar tan rápido como pudo, dejan atrás a Mateucci quien en un punto de la competencia tiró la toalla.

El esfuerzo realizado por el español se vio reflejado en su cuerpo, el cual terminó notoriamente herido. Fabio posteó fotos en redes sociales en las que muestra en qué estado se encuentra. Además, se animó a escribir unas palabras.

“Anoche me costó dormir por las heridas de la competencia, el roce de las sábanas me mataba.Pero les puedo asegurar que mientras dormía adolorido lo hacía con una sonrisa de oreja a oreja porque el trabajo duro me llevó a la victoria.Me sentí increíble conmigo mismo…”, fue una parte del extenso texto que realizó.

