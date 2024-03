Tierra Brava Capítulo 120: Arturo no cree que Shirley Arica gane el Duelo de Eliminación

Arturo Longton se reunió con Shirley Arica y Pamela Díaz previo al Duelo de Eliminación en el que se enfrentó a su pareja dentro de “Tierra Brava”. El chileno aseguró, entre risas, que no confiaba que la peruana lo supere en el reto de esfuerzo físico.

TE PUEDE INTERESAR | Tierra Brava Capítulo 118: Shirley Arica y Arturo Longton abrieron sus corazones sobre amores del pasado

“Yo quiero que (Shirley) gane. Pero la única forma de que gane es que yo me deje ganar”, aseguró Longton. “Tú no tienes mejor estado físico. Yo creo que sí (Shirley tiene mejor estado físico). Amiga, con todo por favor que me da risa”, se burló Pamela Díaz al escuchar a su amigo.

“Estás hablando de mí, no estás hablando de cualquier participante, no lo puedo creer. ¿Dónde quedaron tus sentimientos? Mejor quédate callado porque tú cambias d estado de humor como te cambiar de calzoncillo. Así que mejor ni hables…”, sentenció Shirley Arica.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.