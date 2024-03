Tierra Brava Cap 117: Shirley Arica molesta con Arturo Longton por mal comportamiento: “Tú eres parte de mi historia”

Shirley Arica no soportó las malas actitudes de Arturo Longton dentro de la casa-hacienda de “Tierra Brava” y decidió tener una seria conversación al respecto. La modelo peruana le aclaró que, debido a que tiene a su hija esperándola afuera, no podía aceptar ese comportamiento.

El primero en hablar fue Arturo Longton mientras ambos descansaban en la cama que comparten. “Yo te quiero mucho, pero lo pasamos… Te quiero mucho, demasiado, pero lo paso mal. Estoy como condicionado a lo que tengo que decir o hacer. Hay ciertas cosas que te molestan como la talla de hoy día que no sé que te van a molestar. Cuando estamos bacán es… pero cualquier mínimo detalle te altera a ti”, dijo.

Inmediatamente Shirley Arica le respondió: “Es como que yo me baje la falda y me ponga a orinar en el patio (…) Yo estoy cuidando cosas afuera y tú no y sabes qué cosa es. Cuando te enojas me llega… Cada cosa que hagas siempre estoy pensando en eso. Y tú estás siendo parte de mi historia, ese es el punto”.

