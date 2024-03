Tierra Brava Capítulo 118: Shirley Arica y Arturo Longton abrieron sus corazones sobre amores del pasado

Más calmados, Shirley Arica y Arturo Longton tuvieron la oportunidad de conversar sobre amores del pasado que podrían dar luces de cómo será la relación de ambos fuera de “Tierra Brava”.

El primero en hablar fue Arturo: “Yo conocí una vez a una rusa con copete. Éramos así: pasión. Yo me sentía pero ya… Y cuando no tomábamos, era como… Me di cuenta que dependíamos de estar… Si no, lo pasábamos como el…”. Además, el chileno reveló que esa relación fue hace más de 10 años y solo duró un mes.

Por su lado, Shirley Arica habló sobre el que parecía ser el papá de su hija. “Yo tenía 25 años. Estaba más enamorada que…”, reveló.

