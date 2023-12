Renato Rossini Jr: ¿Cómo nació el ‘Fe-no-me-nal’ que volvió un ícono al influencer en El Gran Chef Famosos?

Desde su ingreso en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”, Renato Rossini Jr se robó el corazón de los televidentes. Ahora, los ‘chefcitos’ lo verán de regreso por la señal de Latina Televisión en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” para mostrar un poco más de su sazón.

Así que, antes de que Renato Rossini Jr vuelva a ponerse el mandil para cocinar, se sentó junto a su compañero Giancarlo ‘Flaco’ Granda para hablar, entre otras cosas, del éxito que ha tenido su trend “Fe-no-me-nal”.

¿Cómo nació el ‘Fe-no-me-nal’ de Renato Rossini Jr que lo volvió un ícono en “El Gran Chef Famosos”?

Después de que “Fe-no-me-nal” se hiciera viral en distintas plataformas digitales, el influencer reveló cómo es que nació este sencillo baile que ha hecho bailar desde Katia Palma hasta Javier Masías dentro de la cocina de “El Gran Chef Famosos”.

“Yo no pensé que iba a pegar tanto con la gente. Me di cuenta cuando me empezaron a mencionar en Tik Tok, Instagram. Se lo atribuyo también a la producción que hacen ediciones alucinantes”, enfatizó en el programa “Tiempo muerto” de ‘Flaco’ Granda.

Asimismo, precisó que toda esta idea nació cuando se encontraba de viaje en Argentina. “Me salía el Tik Tok de allá, y me salió un video de un chico que su mamá le pregunta dónde está y él le responde ‘La estoy pasando fenomenal’. Estaba en un rave, entonces me dio mucha gracia y el DJ hacía que coreen el ‘Fenomenal’ (…) Quise hacerle algo a mi personaje de Renato (en el programa), pero con un aire más juerguero. Que las risas nunca falten. Fui con los lentes blancos, que, dicho sea de paso, se los robé a un amigo: Percy Pls”.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguido por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9. En el siguiente nivel, Renato Rossini se fue de la competencia. Finalmente, Fiorella dejó el concurso en el nivel 11. Días después, se confirmó que Checho Ibarra se quedó con el quinto lugar de la competencia y Tilsa Lozano con el cuarto puesto.