Este jueves 27 de febrero se transmitió el capítulo 62 de “Pobre Novio“, la novela de Latina. En este nuevo episodio, Vilma Rossi se mostró sumamente confiada en la decisión que tomó: botar a César García de la casa familiar tras enterarse de que la traicionó con su mejor amiga Betty Cruz y tuvo un hijo.

“Resulta que a ti y a Betty se les ocurrió hacer intercambio de parejas, pero no nos avisaron, ni a mí ni a Gaspar, par de miserables. No los quiero ver”, aseveró la mujer. “Vilma, por favor, escúchame, hablemos con calma. Solos los dos”, insistió César por última vez.

Pero, ante la negativa de su aún esposa, César se derrumbó: “Por favor, ¿a dónde quieres que vaya?”. “¿A dónde? Al frente, donde siempre quisiste estar. O te vas a la miércoles, pero te llevas a Betty. Me da igual a dónde te vayas, pero te largas. Esta no es tu casa más”, sentenció Vilma.

Además, Betty le confesó a su hija mayor Pamela que no se acostó solo UNA VEZ con César, el esposo de su mejor amiga. “Bueno, no una sola vez, fueron un par, tres, cuatro, cinco, seis. No sé, fueron… La verdad ya perdí la cuenta. Fueron meses, hija”.

En tanto, Arturo se comunicó con Vilma para darle todo su apoyo en este difícil momento. “No sé de qué manera ayudarte, pero creo que te vendría bien hablar de todo eso. ¿Por qué no nos vemos? Te ofrezco mi oído, mi oreja está vieja pero aún escucha. Podemos juntarnos en tu casa, o donde tú quieras”, propuso el hombre. ¿Qué más sucedió en el episodio 62 de “Pobre Novio”?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

