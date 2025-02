En el nuevo episodio de “Pobre Novio”, Pamela Chumbe –convencida por su amigo Johnny Videla- regresó a la casa de su mamá Betty Cruz en busca de explicaciones a toda la tensa situación que viven ambas familiar.

En medio de la conversación, Betty intentó justificar sus acciones: “En las cosas del corazón, la cabeza no manda”. Pero su hija aún no procesaba la situación, así que siguió indagando. “Pero al menos lo trataste de negar, ¿cierto? ¿Y sólo pasó una vez, no?”, preguntó con inquietud.

Betty bajó la mirada antes de responder: “Bueno, no una sola vez, fueron un par, tres, cuatro, cinco, seis. No sé, fueron… La verdad ya perdí la cuenta. Fueron meses, hija”. Esa confesión dejó EN SHOCK a Pamela: “Qué embarrada estás, mamá. Qué horror, en serio”.

Betty suspiró con resignación y prosiguió: “¿Quieres que te confiese algo? Si hubiera sido por mí, yo hubiera seguido con él. Fue César quien me cortó. Justo en ese momento, Vilma salió embarazada y me dijo que no quería seguir engañándola porque la amaba. Me partió el corazón. Lloré a mares, como una magdalena”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

