Vilma Rossi estaba parada en medio de la sala de su casa, con la mirada seria dirigida a su aún esposo César García. En sus manos sostenía una maleta llena de las pertenencias del hombre, a quien ya le pidió que abandone el hogar familiar tras la TRAICIÓN que descubrió. Haber tenido un hijo fuera del matrimonio es una traición que, muy difícilmente, la mujer perdonará. “Te vas, te vas ya, no te quiero ver más”, dijo la mujer

Pero César se negó: “Vilma, Vilma por favor. Sé que lo que hice fue vergonzoso, terrible, pero, por favor, hablemos”. Él es consciente del que daño es imperdonable, pero quiere jugarse hasta su última carta. Aunque Vilma no piensa lo mismo: “¿Qué vamos a hablar tú y yo? Acá están tus cosas, lárgate”.

Pero César no se dio por vencido con su objetivo de conseguir el perdón de su esposa. “Vilma, no estás pensando bien, voy a explicarte”, insistió. Pero esas palabras ya no significan nada para Vilma: “¿Qué vas a explicarme? ¿Yo no estoy pensando bien? Cuando me mentiste por todos estos años, ¿tú pensaste bien?”.

Y no quedó ahí, por Vilma continuó ante la falta de respuesta de César: “Resulta que a ti y a Betty se les ocurrió hacer intercambio de parejas, pero no nos avisaron, ni a mí ni a Gaspar, par de miserables. No los quiero ver”. “Vilma, por favor, escúchame, hablemos con calma. Solos los dos”, insistió por última vez.

Aunque Vilma no dio su brazo a torcer; incluso, le lanzó una sugerencia a su esposo. “Por favor, ¿a dónde quieres que vaya?”, le había preguntado César. “¿A dónde? Al frente, donde siempre quisiste estar. O te vas a la miércoles, pero te llevas a Betty. Me da igual a dónde te vayas, pero te largas. Esta no es tu casa más”, sentenció Vilma.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

