Luego de enterarse que César García tuvo un hijo con Betty Cruz, Arturo Thompson se comunicó con su amiga Vilma Rossi para saber cómo se encontraba tras la traición de su esposo. La mujer había recibido la noticia bomba, dejándola devastada.

En la llamada, la mujer no ocultó su molestia con Arturo porque él ya sabía del secreto y no se lo había contado. “Te entiendo. Recién me enteré ayer y no sabes todo lo que me ha costado no contártelo, pero creo que no me correspondía a mí decírtelo”, respondió él.

A pesar de su enojo inicial, Vilma terminó confesándole a su amigo cómo se sentía. “Siento como si hubieran puesto una bomba en mi casa”, expresó con dolor.

“Me imagino. Ahora no sé de qué manera ayudarte, pero creo que te vendría bien hablar de todo eso. ¿Por qué no nos vemos? Te ofrezco mi oído, mi oreja está vieja pero aún escucha. Podemos juntarnos en tu casa, o donde tú quieras”, propuso Arturo. Sin embargo, Vilma rechazó la propuesta, asegurando que no tenía ánimos de hablar con nadie en ese momento.

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

