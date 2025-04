En Pobre Novio, Isabela Thompson no pudo con la culpa y se apartó de Eduardo Salazar tras el beso que dieron mientras recordaban sus viajes juntos. “Esto no está bien. Perdón, me tengo que ir”, se despidió y corrió hasta donde se encontraba Mónica Olavarría.

Con los nervios de punta, le rogó pedir un taxi. “¿Podemos irnos, por favor?”, pidió consternada. A Mónica la indignación la corroía por completo tras ver a su mejor amiga, de nuevo, con el hombre que ELLA ama.

“¿Por qué? Si la estás pasando bien”, le recriminó a Isabela. “Si quieren, yo las acompaño en el taxi. No hay problema”, se ofreció Eduardo que llegó tras su exnovia.

A Mónica no le quedó más salida que amenazar con no dejar el establecimiento. “Mejor anda tú con Isabela a la casa, yo me voy a quedar”, informó la psicóloga. “Mónica se quiere quedar a divertirse, yo te acompaño”, le propuso a Isabela.

La tensión superó a Isabela y salió de la discoteca sin tomar ninguna decisión. “No te preocupes, yo la cuido”, le prometió Eduardo a Mónica antes de seguir a Isa. ¿El corazón de Mónica se acaba de romper todavía más?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR