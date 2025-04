En Pobre Novio, Pamela Chumbe se encontró con Johnny Videla a mitad de la noche cuando fue a tomar un poco de aire.

Sin pensarlo mucho, lo confrontó por no buscarla cuando llegó a la casa. “Me siento rara. Me quedé esperándote y nunca apareciste”, se quejó con tristeza.

Aunque se esforzó por mentir, Johnny fue desenmascarado por su amiga y sus intenciones de alejarse de ella quedaron al descubierto. “La pasaste encerrado en tu cuarto”, le recordó Pamela.

“Yo solito me doy cuenta de que me tengo que alejar de ti, Pamela Chumbe”, reconoció el joven. “A mí no se me olvida el beso de la discoteca”, agregó. Con sorpresa, su amiga le hizo una confesión. “A mí tampoco, pero.. hay que seguir hacia adelante”, le respondió.

Esta fue la oportunidad que el amigo de Santiago García tomó para confesar nuevamente su amor. “No sé cómo hacer eso. Cada vez que te veo, lo único que quiero es darte otro beso. Quiero ser leal al señor Arturo, que ha sido tan bueno conmigo, tan bueno con mi mamá. ¿Qué hago yo con lo que yo siento por ti?”, le increpó a Pamela.

Segundos después, la joven dejó en claro que no es para tanto. “Solo fue un beso”, señaló. “Tú sabes que yo te amo. Debería irme”, contraatacó Johnny. “No te vayas nunca, si tú te vas, te juro que yo no soportaría”, lo detuvo Pamela antes de besarlo.

¿Don Arturo los encontrará in fraganti? ¿A Pamela se le olvidó quién es su tigre de bengala? ¿Qué opinaría Rosita de su posible nuera?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

