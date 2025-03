En Pobre Novio, Vilma Rossi y Arturo Thompson aceptaron ser socios en un proyecto pastelero muy ambicioso, pero su cercanía encendió las alarmas de Pamela Chumbe.

A Vilma no le hizo ni un poco de gracia que su sobrina se atreviera a insinuar que le quiere robar el novio y decidió dar un paso atrás.

“No me parece que dejemos el proyecto de la pastelería. Esta es la oportunidad de hacer un gran negocio y nos conviene a los dos, así que me niego. La sociedad continúa y no se hable más”, insistió Arturo.

Ante los pocos ánimos de Vilma, el hombre continuó con su discurso. “Yo hablé con Pamela. A ella le ha quedado claro todo, va a aceptar nuestro negocio, así que por ella ni te preocupes”, sostuvo. “Te recuerdo que tú me diste tu palabra, espero que no te retractes”, agregó Arturo.

Con esta aclaración, la mujer aceptó sin miedo al éxito y se alistó para iniciar el negocio. “Quedamos en eso, socio”, se despidió de él.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

