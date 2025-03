En Pobre Novio, Arturo Thompson está más que decidido a sacar el negocio pastelero al lado de Vilma Rossi, pero su profesionalismo será puesto en duda por Pamela Chumbe.

Después de “cuadrar” a su tía Vilma, la joven desató toda la ira de su “papuchi”. “¿Puedes decirme qué es esto de que fuiste a casa de tu tía Vilma casi a amenazarla? ¿Me puedes explicar qué está pasando?”, la confrontó.

Al borde del llanto, Pamela decidió ser sincera. “Le dije que iba a estar bien mosca y que ni crea que iba a gilearte ni aprovecharse de ti ahora que está suelta en plaza”, señaló la hija de Betty.

De inmediato, su King Arthur le dedicó un fuerte sermón. “Entre tu tía Vilma y yo lo único que hay son negocios. Si quieres algo, vienes, me lo dices y yo te lo compro. Lo que no voy a permitir es que vengas a cuestionar lo que yo hago o dejo de hacer con mi vida”, gritó desesperado.

Ante la insistencia de Pamela, su “rey” le aseguró que no soportará más dramas. “Es mi amiga, ¿hay algún problema? No hay segundas intenciones y si tú no lo quieres creer, es tu problema, pero yo no voy a dejar de ayudar a mis amigos por culpa de una niña engreída”, explotó Arturo.

¿Acaso se hartó PARA SIEMPRE de Pamela? ¿Solo hay amistad entre él y Vilma? ¿O es cuestión de tiempo para verlos juntos.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

