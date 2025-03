En Pobre Novio, Santiago y Alicia se casaron por conveniencia: él quiere recuperar a Isabela en un año, mientras que Alicia lo hizo para pagar sus deudas.

A pesar de la buena relación que han construido, Santiago empezó a notar actitudes distintas en Alicia, lo que lo llevó a aclarar las cosas. “Aquí no ha cambiado nada, ¿no?”, preguntó él.

Alicia, sorprendida, le respondió: “¿Crees que me están pasando cosas contigo? ¿Que me estoy enamorando de ti y me olvidé de todo lo que hablamos?”. Para luego cerrar el tema con una respuesta contundente: “Que no se te suban los humos, a mí no me pasa nada contigo. Los dos tenemos un trato, relájate”.

¿Alicia realmente no siente nada por Santiago o solo está ocultando sus verdaderos sentimientos? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

