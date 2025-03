En Pobre Novio, las sospechas de Eduardo sobre Isabela y Santiago se hicieron más fuertes. Luego de que Mónica intentara ocultar la presencia de Santiago en el departamento, Eduardo no se dejó engañar y la confrontó: “Es obvio que Isa no estaba sola en su departamento”. A pesar de que Mónica intentó negarlo al principio, terminó admitiendo la verdad. ¿Cómo reaccionará Eduardo ahora que sabe que su ex sigue viéndose con Santiago?

Por otro lado, Santiago decidió aclarar su relación con Alicia, temiendo que ella estuviera confundiendo sus sentimientos. Durante una conversación tensa, él le dijo: “Aquí no ha cambiado nada, ¿no?”, insinuando que ella podría estar desarrollando sentimientos por él. Alicia, molesta, le respondió: “¿Crees que me estoy enamorando de ti y olvidé todo lo que hablamos?”. Luego, con firmeza, le dejó claro que su relación es solo un contrato. ¿Será cierto o realmente está comenzando a sentir algo más?

Mientras tanto, Vilma y Arturo siguen dando de qué hablar. Pamela, al enterarse de la nueva sociedad entre ambos, no dudó en enfrentar a su “tía”: “Si crees que ahora que estás separada de mi tío César te vas a LEVANTAR a mi King Arthur, estás muy equivocada”. Esto desató la furia de Vilma, quien le respondió con dureza: “No todas las mujeres somos como tú y tu mamá”, antes de echarla de su casa.

¡Los secretos y conflictos en Pobre Novio están al rojo vivo! ¿Qué hará Eduardo tras descubrir la verdad? ¿Realmente Alicia no siente nada por Santiago? ¿Pamela logrará alejar a Vilma de Arturo? ¡No te pierdas el próximo capítulo!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

