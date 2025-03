En Pobre Novio, Alicia Aguilera no olvida cuando Santiago García se negó a almorzar cuando se lo propuso y desperdició el banquete que preparó. Pese a que no se lo confesó, la mujer sabe bien que su esposo la rechazó por Isabela.

Para mantener este falso matrimonio, Alicia confrontó a su esposo cuando le informó que iría a ver a su madre. “Oye, Santi, ¿de verdad vas a ir a ver a tu mamá? Lo digo porque si vas a ir a ver a Isabela, no me tienes que mentir”, le aseguró.

A Santiago no le quedó más opción que prometer que es honesto, pero no logró tranquilizar a Alicia. “Lo que menos quisiera es que sientas que tienes que mentirme”, admitió la mujer. “Yo NUNCA te he mentido”, respondió él.

Después de escucharlo, Alicia se despidió de él con la esperanza de que, en efecto, fue a ver a su madre. “Bueno, que te vaya bien con tu mami”, lo despidió.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

