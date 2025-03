El episodio de hoy de Pobre Novio estuvo cargado de emociones y revelaciones, con momentos clave que marcarán el rumbo de la historia.

Por un lado, César finalmente decidió escribirle a Iván con la esperanza de acercarse a su hijo y explicarle la verdad sobre su paternidad. Sin embargo, Iván, aún muy dolido, rechazó su mensaje con dureza: “No quiero un papá como usted, no me moleste más”, dejando en claro que aún no está listo para perdonarlo.

Mientras tanto, Vilma recibió la visita de Alicia y Santiago, lo que generó una conexión inesperada entre la madre de Santiago y su esposa. Alicia, conmovida por la situación de Vilma, le expresó su apoyo con un gesto sincero: “Quería darle un abrazo de mujer a mujer”, lo que emocionó a Vilma, quien pareció aceptar a Alicia como parte de la familia.

Por otro lado, Eduardo sorprendió a Isabela al no recriminarle su relación con Santiago. En cambio, se mostró comprensivo y le pidió que solo sean discretos para no afectar la imagen de la rifa. Además, le propuso: “¿Podemos ser amigos? Ya te perdí como novia, no quiero perderte como amiga”.

Por otro lado, Alicia y Santiago se han comenzado a acercar debido a todas las actividades que tienen juntos y poco a poco parece que Alicia lo está mirando con otros ojos.

Finalmente, Génesis se mostró culpable por la situación de Betty, sintiendo que llegó a su vida solo para lastimarla. Por otro lado, Vilma le propuso trabajar con ella, pero con una condición: dejar su trabajo con Betty, lo que puso a Génesis en una encrucijada.

¿Iván logrará perdonar a su madre y a César? ¿Vilma aceptará por completo a Alicia como la esposa de Santiago? ¿Eduardo realmente ha cambiado o tiene un plan detrás de su actitud comprensiva? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio, hoy a las 9:30 p.m. después de El Gran Chef Famosos!

