Este viernes 07 de marzo se transmite un nuevo capítulo de “Pobre Novio”, la novela de Latina. En el episodio 68, Vilma llamará a Arturo para confirmar si aún desea que lo acompañe a su cita médica. “Entonces, ¿nos vemos mañana en la clínica?”, le consultará.

En el adelanto, se escucha a Arturo confirmar su presencia: “Sí Vilma, allá mismo, antes de las 9 nos vemos donde te dije, ahí también va a estar Carlos”. Pero el hombre no contará con el hecho de que Pamelita, casualmente, escuche su conversación.

“¿Qué pasó Papuchis?¿Por qué tienes que ver a mi tía Vilma y a tu doctor?”, cuestionará la joven, evidentemente preocupada. ¿Finalmente Arturo le contará la verdad de su enfermedad?

En tanto, Isabela Thompson se reunirá con su mejor amiga Mónica para contarle las últimas novedades. “Nada, no hizo nada (al verme besándome con Santiago)”, confirmó la mujer. “¿Nada? ¿Eduardo los ampayó chapando y no hizo nada? No lo puedo creer, ¿qué le pasa a este hombre?”, responderá sorprendida la psicóloga.

