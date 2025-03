En Pobre Novio, la relación entre Santiago y Alicia ha sido solo un acuerdo para las cámaras, pero cada vez es más evidente que la convivencia está generando un vínculo especial entre ellos. Aunque Santiago aún no olvida a Isabela, sus interacciones con Alicia han despertado dudas sobre sus sentimientos. Durante un react en vivo, Daniella Acosta quedó asombrada con la complicidad de la pareja y no pudo evitar emocionarse.

En una de las escenas, un seguidor se acercó a Santiago para que le arregle la bicicleta y se tomó una foto con él y Alicia. Fue en ese momento cuando ella, de manera espontánea, recostó su cabeza sobre el pecho de Santiago, provocando la reacción inmediata de Daniella: “¡Mírenlo, mírenlo, suave”, expresó sorprendida.

Más adelante, la influencer no pudo contener su emoción y dijo: “Escúchenme, son lindos, no puedo más, son lindos”, para luego agregar con duda: “Ya no sé, yo estoy dudando, siento que podrían ser otra linda pareja aparte de Isabela”.

¿Será que Alicia y Santiago están empezando a sentir algo más? ¿Podrá Santiago olvidar a Isabela y darle una oportunidad a Alicia? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio para descubrir qué pasará entre ellos!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

