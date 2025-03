En Pobre Novio, la traición de César García a Vilma Rossi ha generado una ola de dolor entre los principales implicados. Al enterarse de que su nacimiento no fue planificado, Iván Chumbe —ahora, García— se desquitó con Marcos, luego de que lo llamara “hermano”.

“¿Hermano? Tú no eres mi hermano y no tengo nada que hablar contigo”, rechazó a Marcos García. “Iván, no podemos hacernos los tontos, los dos sabemos que somos hermanos”, insistió el enamorado de Génesis.

Para Iván, nada de lo que dijera Marcos lo haría cambiar de opinión. “No tenías que molestarte por mí, con Whatsapp era suficiente”, recriminó a su visitante tras consultarle por su estado de salud al ser dado de alta.

“No solamente vine por el accidente, sé que no la has estado pasando tan bien que digamos”, se sinceró Marcos. “¿Y a qué viene tanta preocupación?”, atacó Iván.

Con mucha calma, su “nuevo” hermano trató de convencerlo de arreglar su relación. “Yo sé que hemos tenido nuestros choques fuertes, pero ahora que sabemos que tenemos la misma sangre, eso cambia todo…”, señaló.

Además, Marcos le hizo ver que no puede ser tan egoísta de pensar solo en su dolor. “No eres el único que la está pasando mal. Mi mamá está destruida, yo también”, confesó antes de ser interrumpido.

“A mí no me importa que la estés pasando mal. No tiene punto de comparación. ¿Sabes lo que se siente ser producto de una metida de pata? Soy el peor error de tu papá y de mi mamá, eso soy”, gritó Iván y dejó atónito a Marcos.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

