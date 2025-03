En Pobre Novio, la infidelidad de César García ha destruido la familia que construyó al lado de Vilma Rossi, quien jamás se imaginó que su esposo la traicionaría con Betty Cruz, su mejor amiga. Lejos de reconocer su responsabilidad, la pelirroja planea obtener el perdón de Vilma.

“Realmente, eres una descarada”, exclamó Vilma cuando Betty se presentó en su casa para conversar. “Nosotras no tenemos nada de qué hablar”, agregó muy decidida.

Con insistencia, Betty intentó colarse a la casa de su “amiga”, pero fue detenida rápidamente. “No quiero que entres nunca más a mi casa, adiós”, sentenció Vilma antes de cerrar la puerta de su hogar.

“Sé que hemos tenido un impasse”, trató de explicar Betty. “¿Ahora le llamas impasse? Hazme el favor de volver a tu casa y no volver a molestarme nunca más”, la interrumpió Vilma.

Sin darse por vencida, Betty exigió ser escuchada. “Dame la oportunidad de explicarte las cosas. Somos amigas de toda una vida”, alegó inútilmente la examante de César.

“¿Amigas? Realmente no sé cómo pude ser tan estúpida como para pensar que somos amigas. Cuando lo único que sale de tu boca son mentiras. Betty, realmente, eres una mala persona”, condenó Vilma.

Para Betty, su “amiga” estaba en lo incorrecto. “No, te he ocultado cosas, pero eso no me hace una mala persona y si estoy aquí es para pedirte perdón”, afirmó ante la incredulidad de la esposa de César.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

