¡Llegó el gran día! Finalmente, la familia de Santiago García conocería a Alicia Aguilar, la futura esposa del pobre novio. Pero, el joven NO está listo para asumir este nuevo reto en su vida. Y eso lo notó su mamá Vilma Rossi.

La mujer ingresó al cuarto de su hijo para verificar que este esté vestido para la ocasión. “Dime hijo, ¿cómo estás?”, le cuestionó al verlo con una expresion de contrariado.

Y Santi NO pudo ocultarlo más. “Mamá, no me debería estar preparando para casarme con Alicia. Recién la conozco, es una chica buena, se ve que es linda y todo, pero tú sabes dónde tengo puesto el corazón”, aseguró.

Y, en un intento por consolarlo, se sentó junto a él para escucharlo detenidamente. “Me enamoré, me enamoré de Isabela como adolescente, como un niño y ella también está enamorada de mí. Mami, Isabela y yo hicimos un pacto”, le contó. “Vamos a cumplir con el contrato, el matrimonio no va a durar para siempre. Después de 1 año me separo y voy a estar con Isabela”, agregó.

Para Vilma, ese plan NO era viable. “O sea tienen un plan… Suena muy bonito en idea, pero la realidad es muy distinta, y hay alguien en quien no estás pensando: en Alicia”, aseguró.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

