Alicia Aguilera NUNCA imaginó ser el centro de atención ante varias cámaras de televisión. Así que, al enfrentarse a este gran reto, la mujer intentó manejar la situación de la mejor manera. Incluso, se animó a revelar su SECRETO mejor guardado.

“Dime Alicia, ¿cómo así se te ocurrió comprar un ticket?”, fue la pregunta de uno de los periodistas presentes en la conferencia.

Y, sin dudarlo, Alicia abrió su corazón: “Bueno, en verdad compre doce. La verdad me encantó Santiago desde que lo vi en esos vídeos virales y me fui enganchando a la historia y cada vez me fue gustando más y más”.

La declaración de la mujer dejó EN SHOCK al propio Santiago García, quien no podía creer todo lo que había hecho esta joven para casarse con él.

Además, por su lado, el pobre novio aseguró que le falta conocer un poco más a Alicia para tener una idea clara de lo que será su futura esposa. “Ustedes la ven: es una chica muy guapa, pero uno nunca sabe… De repente llega a la casa y me recibe con un chancletazo en la cara”, añadió entre risas.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

