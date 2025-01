En Pobre Novio, el cinismo parece estar rondando entre los personajes. Eduardo Salazar llegó decidido a la casa de Isabela Thompson para negar cualquier vínculo con Mónica Olavarría. Su ex novia no le creyó NADA. “¿Quién te crees para meterte en mi casa si te dije que no te quiero ver?”, empezó Isabela.

La mujer puso en su sitio a Eduardo, ¿cómo? “Me juraste que no tenías nada con Mónica y encima te hiciste el ofendido. ¡Qué tal caradura!”, lo acusó ella. Mientras Eduardo negaba las acusaciones, Isabela insistió. “¿O sea no eres tú el que estaba en el cuarto de Mónica? ¿Acaso crees que soy tan ESTÚPIDA o me vas a seguir mintiendo en la cara?”, preguntó ella.

Para Isabela, era claro que la mentira podía llevar más tiempo. “¿Desde cuándo me estarás mintiendo? Y tú… haciéndote el enamorado hasta el último minuto?”, expresó Isabela. “Estoy enamorado”, aseguró Eduardo. “¿Por qué eres tan mentiroso?”, lo interrogó su ex prometida.

“No te mentí. Eso no había pasado antes, es la primera vez y es verdad”, afirmó el hombre e Isabela se rió en su cara. “Isabela, habíamos hablado…yo estaba mal, me dijiste que ya no me amabas”, se excusó. “¿Y fuiste corriendo a los brazos de Mónica?”, lo cuestionó la joven.

A Eduardo le pareció buena idea seguir buscando excusas. “Necesitaba hablar con alguien, se nos pasó la mano con el trago…”, quiso defenderse. “¿En serio le vas a echar la culpa al trago?”, preguntó sorprendida Isabela y Eduardo le sugirió preguntarle a Mónica.

“¿Estás loco? Ya no confío en ella. Ella me mintió igual que tú”, se lamentó y el hombre perdió los papeles. “¿Y Santiago? ¿Desde hace cuánto estás con él? ¿Desde que estábamos juntos o cuando terminamos?”, se atrevió a consultar.

Esta fue la gota que rebalsó el vaso e Isabela estalló. “Vino porque me sentía mal porque ya te imaginarás que mi mejor amiga me mintió en la cara y se metió con mi ex novio. Yo nunca te fui infiel, Eduardo, así que lo que yo haga a partir de ahora no es tu problema, vete de mi casa por favor. No te quiero ver nunca más”, sentenció.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

