Luego de que Eduardo Salazar buscara a Isabela Thompson para aclararle que entre Mónica Olavarría y él NO HAY NADA, ella lo pondrá en su sitio. “¿O sea no eres tú el que estaba en el cuarto de Mónica? ¿De verdad crees que soy tan ESTÚPIDA o me vas a seguir mintiendo en LA CARA?”, le preguntó a su ex prometido.

Sin dudarlo, Isabela vio la oportunidad perfecta para desahogarse y dejarle en claro a Eduardo que es un MITÓMANO. “¿Desde hace cuánto me estarás mintiendo? Y tú… haciéndote el enamorado hasta el último minuto”, reclamó la saliente de Santiago García.

“Estoy ENAMORADO”, afirmó Eduardo ante la incredulidad de su ex novia. Luego, se observa que la ex pareja de Isabela está decidido a tomar medidas drásticas para alejar a Isabela de Santiago.

De forma prepotente, Eduardo soltó una clara indicación en la agencia. “Quiero a Santiago García, al imbécil ese, CASADO con la GANADORA del concurso, quiero adelantar la rifa YA”, ordenó.

Por otro lado, se puede observar a Johnny llegando a la casa de los Thompson con un ramo de rosas, ¿para quién? Con una sonrisa, Rosita recibe a su hijo biológico. “Hola, hijito, ¿qué tal?”, le pregunta y el joven le devuelve la sonrisa ¿Estarán listos para recuperar el tiempo perdido?

Además, Iván y Marcos NUEVAMENTE se agarraron a golpes. El adelanto muestra a ambos jóvenes en la comisaría desatando la ira que sienten el uno por el otro. ¿Los hermanos luchan por el corazón de Génesis? ¿Se enterarán en algún momento que por sus venas corre la misma sangre PATERNA?

¿Qué más sucederá en la novela de Latina? ¡No te pierdas el nuevo episodio de “Pobre Novio”, inmediatamente después de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”!

Mira AQUÍ el nuevo episodio de “Pobre Novio” EN VIVO

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio””?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después del REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos”.