En Pobre Novio, algunos personajes no se aguantaron las ganas, ¿de qué? Santiago García quedó EN SHOCK cuando Isabela Thompson le contó sobre el encuentro entre Eduardo Salazar y su ex mejor amiga. “Isa, ¿y entraste al cuarto?”, le preguntó.

Con la mirada cargada de tristeza, Isabela completó el relato. “No, pero estaban ahí. Mónica se puso a mentirme en el pasillo y a decirme que era un chico que había conocido hace meses, pero era Eduardo”, se lamentó. “Es que NO puedo creer que mi MEJOR AMIGA me haya hecho esto”, admitió.

Una vez que soltó su decepción, Isabela no pudo evitar desahogarse. “Ella me dijo que no había pasado nada, que Eduardo ni la miraba”, reclamó. “Isabela, ¿y todo eso te importa? ¿Te importa por Eduardo?”, le preguntó Santiago e Isabela lo negó con rapidez.

“A mí lo que me duele es la MENTIRA, me mintieron los dos. Eduardo me dijo que no le interesaba Mónica y que no había pasado más, pero Mónica es mi mejor amiga, ERA”, se corrigió. Aunque el #PobreNovio quiso insinuar que quizá había sido la primera vez que sucedía, Isa se mantuvo firme. “Eso no se hace y PUNTO”, sentenció. “¿Desde hace cuánto estarán juntos y yo como una ESTÚPIDA sin darme cuenta de nada”, se entristeció.

Aunque aclaró estar decepcionada, no desaprovechó la oportunidad para agradecerle a Santiago por escucharla. “Gracias por venir”, se sinceró. “¿Pero cómo no voy a venir? Si te he extrañado mucho”, afirmó el codiciado joven. “Yo también te he extrañado mucho”, admitió antes de unirse en un BESO. Ninguno contaba con que Eduardo Salazar llegaría a malograrles el momento.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de "Pobre Novio"?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de "Pobre Novio" vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

