En Pobre Novio, hay algunas mentiras que parecen no tener final. La pelea entre Iván y Marcos fue tema de conversación para Betty y César. “Pero lo que más me preocupa, César, es que le hayas dicho a la policía que le diste 600 dólares a José Gregorio”, comentó Betty con preocupación.

Solo unos segundos después a la bodega entró Vilma. “¿Qué? ¿Cómo que tú también le diste plata a ese desgraciado?”, le preguntó a su amiga. De inmediato, la mentira comenzó a armarse. “Me da vergüenza contarte, me agarró desprevenida y bajoneada por nuestra pelea y me estafó igual que a César. Me prometió que iba a dejar la bodega linda”, contó Betty.

Por su lado, César corroboró la mentira. “Sí, un vendehumo, un estafador profesional”, se quejó. “Ustedes dos son un par de pavos. Betty, yo te creía más mosca, nunca, JAMÁS se da todo el pago por adelantado”, la reprendió. “No digas más, que me pongo mal y me da rabia”, le pidió Betty.

A Vilma le era difícil creer la ingenuidad de ambos. “Lo que no entiendo es por qué no quieres que la policía se entere que le diste plata a ese señor”, preguntó la mujer. “Me da vergüenza, ¿qué va a decir la policía? Esa señora es una tonta que confía en un estafador como José Gregorio”, se victimizó la ex amante de César.



“Claro, por eso Betty no quería que te enteres, mira cómo reaccionas, Vilma”, acusó César a su esposa. Después de reprenderlos un rato más, Vilma lamentó que a Génesis le haya tocado un papá de la calaña de José Gregorio. Sin embargo, no terminó de enterarse de que ambos amantes pagaron para que ella no descubra su amorío. ¿Algún día lo sabrá?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

